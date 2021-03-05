Москвича обокрали на пять миллионов рублей в центре Москвы

Фото: nekrasovka.mos.ru

Россия, Москва, Селезнёвская улица, 28с1 Карта всех событий

У мужчины из автомобиля похитили крупную сумму денег и дорогие часы. По словам потерпевшего, он припарковал свой Mercedes возле бизнес-центра на Селезневской улице, дом 28с1.

Парковка, на которой мужчина оставил автомобиль была оборудована шлагбаумом, сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД. В закрытом бардачке автомобиля, по словам мужчины находилась крупная сумма денег, а в подлокотнике были часы «Ролекс» стоимостью 3 миллиона 365 тысяч рублей.

Когда пострадавший вернулся к машине, то обнаружил, что она вскрыта, а деньги с часами пропали. Материальный ущерб составил 5 миллионов 165 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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