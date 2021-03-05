Работы по капремонту Севастопольского путепровода стартовали на юго-западе Москвы

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Начались работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, их планируется завершить до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, — отметил заммэра.

По его словам, путепровод ждет большой комплекс работ. Здесь будет проведен ремонт железобетонной плиты проезжей части и опоры пролетных строений, заменены конструкции тротуаров. На путепроводе также появится водоотвод и новые опоры освещения.

— На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, — уточнил Петр Бирюков.

Он рассказал, что работы по капитальному ремонту пройдут в три этапа. Заммэра отметил, что движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении. Так, во время первого этапа перекроют крайние левые полосы в обе стороны, а затем следующие полосы будут перекрываться по очереди.

Второй этап работ предусматривает поочередное перекрытие пешеходных тротуаров, заметил Петр Бирюков. Он добавил, что на время ремонтных работ на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.

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