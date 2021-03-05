«Сами они себе судьи»: Садальский высмеял неудачный развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Фото: YouTube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский прокомментировал ситуацию с неудавшимся разводом продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Подробности отношений между супругами не стоит делать публичными, сообщил Садальский на своей странице в Instagram.

— Никто не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна божья, от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло, — процитировал актер повесть «Записки из подполья» Федора Достоевского.

Садальский также усомнился в искренности чувств в паре и высказал предположение, что теперь они могут принять участие в программе Андрея Малахова.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы отменил решение о разводе звездной пары.

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