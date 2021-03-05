Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина может сесть на 10 лет за украденные 100 рублей
Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Мужчина может сесть на 10 лет за украденные 100 рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Абрамцевская улица, 3А Карта всех событий

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее напали около дома на северо-востоке Москвы. По словам потерпевшей, ночью 4 марта на улице Абрамцевская, около шестого подъезда дома 3а, на нее напал мужчина.

Угрожая ножом, он похитил у нее сто рублей и скрылся. Женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Читайте также: Москвича обокрали на пять миллионов рублей в центре Москвы

разбойСВАОнападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Все мнения
О проекте