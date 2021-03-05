Мужчина может сесть на 10 лет за украденные 100 рублей

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Абрамцевская улица, 3А Карта всех событий

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее напали около дома на северо-востоке Москвы. По словам потерпевшей, ночью 4 марта на улице Абрамцевская, около шестого подъезда дома 3а, на нее напал мужчина.

Угрожая ножом, он похитил у нее сто рублей и скрылся. Женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

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