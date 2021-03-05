Диетолог назвала самые опасные для женщин продукты

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Назван список продуктов, которые наиболее вредят женской красоте и здоровью. Рекомендациями поделилась российский врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Она советует женщинам ограничивать количество употребляемых калорий, ведь избыточный вес может привести к гинекологическим заболеваниям, бесплодию, а также стать предпосылкой развития онкологических болезней.

— Избыток насыщенных жиров в рационе негативно сказывается. Соответственно, это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира. Они не должны быть в рационе ежедневно, — передает слова диетолога «Ридус».

Также она советует следить за уровнем потребляемых простых углеводов, ведь их избыток может влиять на синтез коллагена, что негативно сказывается на здоровье кожи. В первую очередь речь идет о сладостях.

Круглова посоветовала женщинам включить в свой рацион растительные масла и орехи, овощи, фрукты, а также продукты, содержащие жирные кислоты омега-3. Это и разные сорта рыбы, и морепродукты.

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