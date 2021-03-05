Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны подробности кражи в квартире пожилой москвички
Лариса Ратенко / Фото: Соцсеть «ВКонтакте»

Стали известны подробности кражи в квартире пожилой москвички

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Перуновский переулок, 4-8 Карта всех событий

Как стало известно «Вечерней Москве», 85-летняя бывшая балерина Лариса Ратенко стала жертвой квартирной кражи.

Пожилая женщина 4 марта обратилась в полицию и сообщила, что двое мужчин с ребенком, похожие на цыган, проникли в ее квартиру и вынесли все украшения. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Лариса Ратенко является заслуженной артисткой РСФСР, балериной и педагогом. Она родилась в Москве в 1936 году. Была солисткой балета Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули и Челябинского театра оперы и балета. Работала тренером-хореографом по спортивной гимнастике сборных команд Динамо и СССР.

Читайте также: Мужчина с ножом отобрал у москвички сто рублей

ограблениеЦАО Москвыкража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Все мнения
О проекте