Стали известны подробности кражи в квартире пожилой москвички

Лариса Ратенко / Фото: Соцсеть «ВКонтакте»

Россия, Москва, Перуновский переулок, 4-8 Карта всех событий

Как стало известно «Вечерней Москве», 85-летняя бывшая балерина Лариса Ратенко стала жертвой квартирной кражи.

Пожилая женщина 4 марта обратилась в полицию и сообщила, что двое мужчин с ребенком, похожие на цыган, проникли в ее квартиру и вынесли все украшения. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Лариса Ратенко является заслуженной артисткой РСФСР, балериной и педагогом. Она родилась в Москве в 1936 году. Была солисткой балета Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули и Челябинского театра оперы и балета. Работала тренером-хореографом по спортивной гимнастике сборных команд Динамо и СССР.

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