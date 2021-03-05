«Танк Назарбаева» назвали лучшим на вооружении Казахстана

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Одни из мощных вооружений военной техники практически всех стран мира называют танк. О том, какая бронетехника считается лучшей в Казахстане, рассказал портал New Inform.

После того как распался Советский Союз, Казахстану в наследство перешло около тысячи единиц основного танка Т-72 «Урал». Конечно, почти все модели были старого образца, но в бывшей советской республике не спешили отправлять их в утиль. В результате они были модернизированы.

Таким образом, в Казахстане появился танк Т-72 KZ «Шыгыс». Он также имеет второе название — «танк Назарбаева». Над его разработкой трудились специалисты государственного предприятия «Казахстан Инжиниринг» совместно с украинскими и израильскими инженерами. Эксперты считают, что его модификация получилась удачной.

Особенностями обновленного танка стали встроенная динамическая защита, броневая защита башни, противокумулятивные решетки, а также гусеничная лента с резиновыми подушками и кондиционер. Помимо этого, «танк Назарбаева» оснащен новым тепловизионным прицелом наводчика и усовершенствованным прибором наблюдения механика-водителя, а также многим другим.

Впервые Т-72KZ «Шыгыс» был представлен в 2012 году. В начале 2020 года стало известно, что Казахстан начал поставлять эти танки в Иорданию.

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