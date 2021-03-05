Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названа минимальная стоимость летнего тура в Сочи для россиян
Фото: Pixabay / Инесса Токмина

Названа минимальная стоимость летнего тура в Сочи для россиян

Елизавета Короткова

Туризм

Цена самого бюджетного тура в Сочи для одного человека составит 16 тысяч рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев НСН.

По словам эксперта, россияне уже активно бронируют туры в Сочи.

— Средний чек по Сочи — 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием, — отметил Игнатьев.

Также президент Российского союза туриндустрии пояснил, что спрос на дорогой отдых более высок. В настоящий момент в некоторых гостиницах уже нет мест. Он высказал предположение о том, что внутренний туризм вновь будет очень популярен в летний сезон 2021 года.

Эксперт также предположил, что программа туристического кешбэка положительно повлияла на зимний отдых в стране.

Читайте также: Индивидуальные туры становятся популярнее

Россиятурстоимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Все мнения
О проекте