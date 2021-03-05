Названа минимальная стоимость летнего тура в Сочи для россиян

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Цена самого бюджетного тура в Сочи для одного человека составит 16 тысяч рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев НСН.

По словам эксперта, россияне уже активно бронируют туры в Сочи.

— Средний чек по Сочи — 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием, — отметил Игнатьев.

Также президент Российского союза туриндустрии пояснил, что спрос на дорогой отдых более высок. В настоящий момент в некоторых гостиницах уже нет мест. Он высказал предположение о том, что внутренний туризм вновь будет очень популярен в летний сезон 2021 года.

Эксперт также предположил, что программа туристического кешбэка положительно повлияла на зимний отдых в стране.

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