Индивидуальные туры становятся популярнее

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Представители туристической сферы надеются, что в этом году начнется постепенное восстановление отрасли. Уже сейчас можно назвать тренды, которые появляются в сфере отдыха.

Российские туристы с нетерпением ждут открытия весенне-летнего сезона. Об этом свидетельствует спрос на покупку туров, интерес к новым нетипичным направлениям. Хотя и «традиционные» туристические места не выходят из моды.

В Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) предполагают, что у отрасли есть все шансы догнать показатели 2019 года. Об этом говорят результаты их исследования. Сотрудники учреждения опросили турагентов, аналитиков, представителей музейного сообщества и сервисов для путешествий. Им предложили ответить на вопросы о том, какие направления чаще всего выбирают путешественники, насколько популярен туристический кешбэк и чем планируется привлекать клиентов.

— Мы хотели понять тенденции в этой сфере, уменьшится или увеличится поток путешественников в сравнении с 2019 годом, — рассказали в РГУТИС.

Исходя из результатов можно сделать вывод, что примерно на 60 процентов снизится поток туристов за границу. Хотя раньше большинство отдыхающих выбирало именно зарубежный отпуск.

Жители других стран тоже будут реже приезжать в Россию. Уже сейчас фиксируют снижение на 90 процентов. Лишь пятая часть экспертов, принимающих участие в опросе, предположили возможный рост въездного потока в этом году.

— Зато у внутреннего туризма будет расцвет: ожидается, что его доля увеличится на 15–20 процентов. Это будет возможно благодаря мерам поддержки от государства и снятию антиковидных ограничений в ряде регионов. Сейчас среди топовых направлений почти ничего не изменилось. Путешественники выбирают маршруты «Самоцветное кольцо Урала», «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье России» и «Императорский маршрут». Это если говорить о путевках, которые можно оформить у туроператоров. А если речь идет о местах, куда жители едут путешествовать самостоятельно, то это Калининградская и Самарская области, Приморский край и, конечно же, Сочи и Крым, — уточнили представители университета.

Но пандемия и развитие внутреннего туризма открыли для жителей страны и новые, ранее малоизвестные места отдыха. Весной и летом этого года жителям будут предложены такие направления, как: Остров-град Свияжск в Татарстане или село Териберка Мурманской области. Уже знакомый всем Крым предложит не только полежать на пляже, но и съездить на лавандовое поле у села Тургеневка, а на Камчатку туристов будут завлекать термальными источниками.

Но помимо новых направлений будущий сезон привнесет в отрасль и новые тренды.

— Если говорить в общем, то это популяризация индивидуальных путешествий. То есть люди будут путешествовать небольшими группами и только по тем местам, которые интересны конкретно им. На передний план начинает выходить приключенческий, гастрономический и медицинский туризм. Они получат новые толчки в развитии. Набирает обороты и автотуризм. Например, сейчас в Китае можно заказать гида, который будет путешествовать с вами в вашей машине. Это могут быть как ближние, так и дальние расстояния. Такой вид уменьшает риск заболеть и позволяет увидеть как можно больше интересных мест, — отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Но индивидуальные путешествия лучше подойдут для поездок внутри своей страны. Во время отдыха за рубежом лучше приобрести готовые туры у агентов. Как показала практика, тот, кто путешествует организованно, защищен больше, чем тот, кто самостоятельно покупает билеты и бронирует отели.

— Все мы помним, как государство весной вывозило туристов из других стран, когда закрылись границы. Так вот, туристическая отрасль самостоятельно вывезла своих отдыхающих где-то за три недели. А тех, кто оформлял поездку самостоятельно, государству пришлось искать и организовывать рейсы до начала осени, — отметил Игнатьев.

Поэтому, отправляясь за границу, эксперт посоветовал все же отдавать предпочтение оформлению тура в специализированных агентствах.

Уже сейчас можно говорить об уменьшении так называемой глубины продаж. То есть о том, насколько заранее покупаются билеты и бронируются туры.

— Раньше, возвращаясь с горнолыжного курорта, люди сразу бронировали отдых на следующий год и вносили депозит. Сейчас туристы предпочитают планировать поездки за три недели — месяц. Это полностью меняет технологии продаж и работы бизнеса, — отметил Андрей Игнатьев.

Так что в этом сезоне можно ожидать больше горячих туров, которые будут предлагать хорошие скидки на выезды в самое ближайшее время. Это связано еще и с тем, что почти каждую неделю меняются требования к въезжающим туристам.

Например, пока в Турции действует ряд ограничений, например на работу заведений в ночное время. Но уже сейчас власти рассматривают возможность отменить часть запретов к началу сезона в апреле. А благодаря все большему числу привитых от коронавируса ряд стран отменяет карантин для гостей.

Так, туристы, прилетевшие на Сейшелы и предъявившие сертификаты о получении вакцины, не будут отправляться на десятидневный карантин.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Илья Уманский, вице-президент ассоциации туроператоров России, руководитель комитета по внутреннему туризму:

— Туристический сезон в 2021 году точно состоится. Мы видим резко восстанавливающийся спрос. Можно сделать выводы, что ситуация нормализовалась и кризис пройден. Кроме того, есть интерес к раннему бронированию турпродуктов по стране. Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности людей, что можно безопасно планировать свой предстоящий отдых.

Александр Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса:

— В этом году большинство путешественников по России будут стараться всеми способами избегать общественного транспорта. Для этого существуют самые разные причины, но главной остается безопасность. Туристам хочется максимально минимизировать риск заражения. Это приведет к серьезным изменениям в логистике. К примеру, люди будут брать больше автомобилей в аренду или вообще путешествовать на собственном транспорте.

Вадим Островский, руководитель рабочей группы по медицинскому туризму российского союза туриндустрии:

— Однозначно, современные туристы стали изощреннее, избирательнее и изобретательнее.

Они чаще предпочитают сочетать или комбинировать несколько типов отдыха в одном. Например, экскурсионные программы с отдыхом на море, гастрономические туры со спа или оздоровительные туры с отдыхом на побережье. Современный турист уже не новичок. Он четко знает свои потребности и желания.

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