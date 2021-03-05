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Минтруд актуализирует порядок ведения трудовых книжек
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минтруд актуализирует порядок ведения трудовых книжек

Юлия Ямпольская

Общество

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует актуализировать правила ведения трудовых книжек. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что последний раз изменения вносили в 2013 году, на данный момент их нужно актуализировать.

Известно, что в ведомстве предложили исключить такие устаревшие требования, как необходимость скреплять книгу ведения и хранение трудовых книжек сургучной печатью, ведение отдельной личной карточки, где сотрудник расписывается, подтверждая, что он ознакомился с содержимым трудовой книжки.

Печать работодателя или кадровой службы нужно ставить только при ее наличии. Помимо этого, трудовая книжка будет состоять из 14 страниц, а не из десяти, как раньше, сообщают «Известия».

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