Названы действенные способы борьбы с бессонницей

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Занятия спортом, сбалансированное питание, приятные мысли и горячая ванна помогут в улучшении качества сна. Об этом сообщает ФАН.

Специалисты не советуют заниматься физической активностью менее чем за три часа до сна, чтобы не возбуждать нервную систему. Лучше всего для сохранения здоровья подойдет утренняя зарядка или гимнастика.

Важно питаться разнообразно и сбалансированно. Недостаток витаминов B, D, а также кальция и магния вызывает проблемы со сном. Диетологи рекомендуют включить в рацион продукты, насыщенные полезными микроэлементами: рыбу, орехи, свежую зелень, овощи и фрукты.

Чтобы улучшить качество сна, в конце дня нужно расслабиться и подумать о приятном. Лучше забыть о ежедневной рутине и постараться очистить сознание от негативных мыслей. Если это не помогает, то подойдут регулярные медитации.

За два часа до сна можно принять горячую ванну с ароматными травами или морской солью. Календула, мелисса и душица способствуют успокоению нервной системы. Врачи не рекомендуют задерживаться в ванне более чем на 20 минут.

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