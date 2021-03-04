Сомнолог объяснил, почему книги не помогут победить бессонницу

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Чтение в постели не влияет на то, как быстро засыпает человек. Об этом сообщил глава Российского общества сомнологов, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов.

По его словам, если человек не может уснуть и берется за книгу, это может плохо повлиять на его организм и спровоцировать бессонницу. Такое действие можно назвать искусственным замещением сна.

— Постель должна ассоциироваться со сном и отдыхом, поэтому заниматься там посторонними делами — чтением, приемом пищи, использованием гаджетов — не рекомендуется, — подчеркнул профессор.

Бузунов пояснил, что при большом желании почитать книгу в постели можно, хотя и не рекомендуется.

— Исследование, проведенное учеными из Сассекса, показало, что шесть минут чтения на 68 процентов снижает стресс и по своему действию оказывается даже сильнее, чем успокаивающая музыка, — заключил врач.

Чтение книг за пределами кровати может, наоборот, благоприятно влиять на организм человека и стать залогом хорошего сна. Это прекрасный способ релаксации и эффективное средство для борьбы с проблемами сна, передает агентство городских новостей «Москва».

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