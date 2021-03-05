Первую в стране пользовательскую сеть 5G запустили в Москве

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Сотовый оператор МТС запустил первую в России пользовательскую пилотную сеть связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Она будет доступна в 14 популярных местах столицы.

Уточняется, что сеть позволит абонентам оператора подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек при наличии у них 5G-совместимых смартфонов.

— Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, ее совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг, — цитирует президента МТС Алексея Корня РИА Новости.

С подробной картой зон покрытия сети 5G можно ознакомиться на сайте оператора. Отмечается, что число зон 5G и покрытие будут увеличиваться.

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