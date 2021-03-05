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После знакомства с девушкой москвич лишился почти 40 тысяч рублей
Фото: moscow-live

После знакомства с девушкой москвич лишился почти 40 тысяч рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия

Мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Валерия. Она предложила перейти в Telegram, где рассказала, что хочет вместе с ним сходить на шоу «Стендап». Девушка сообщила, что у нее уже есть билет, а мужчине нужно купить свой.

По славам источника «Вечерней Москвы», девушка скинула ссылку для покупки билета. Мужчина перешел по ссылке, заполнил данные своей карты, а когда пришло СМС с кодом, он ввел его, но оплата не произошла. Мужчина еще два раза попытался оплатить билет, но тщетно. После этого он обратился в службу безопасности банка, где ему сообщили, что с карты было списано 36 тысяч рублей.

Поняв что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

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