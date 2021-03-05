Лариса Гузеева объяснила, как по одежде вычислить миллионера

Фото: Youtube / Красный квадрат

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в одном из выпусков программы «Давай поженимся» рассказала, как вычислить миллионера по одежде. Ее коллега Роза Сябитова предположила, что богатые одеваются ярко, «все в стразах». Однако Гузеева отметила, что так привлекают к себе внимание «нищие».

— Богатые люди одеваются дорого, удобно и скучно, — заявила телеведущая.

Речь в программе шла о богатом женихе Дмитрии Спиридонове, который искал невесту. В комментарии к ролику он уточнил, что действительно ищет невесту, и его появление в программе не пиар ход. Миллионеру стали писать многие девушки в Instagram, желая ему счастья и предлагали познакомиться.

Сам миллионер, судя по своей странице в соцсетях, одевается ярко и уделает одежде много внимания.

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