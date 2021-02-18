«Вы были добры ко мне»: Гузеева выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и сваха Лариса Гузеева выразила свои соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

— Вы были добры ко мне. Благодарю судьбу за возможность знать вас. Покойтесь с миром, — написала телеведущая в своем блоге.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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