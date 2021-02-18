«Вы были добры ко мне»: Гузеева выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова
Телеведущая и сваха Лариса Гузеева выразила свои соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.
— Вы были добры ко мне. Благодарю судьбу за возможность знать вас. Покойтесь с миром, — написала телеведущая в своем блоге.
О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.
Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».
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