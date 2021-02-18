Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Фото: Ирония судьбы, или С легким паром! 1975 год

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг, 18 февраля.

По словам главы государства, смерть Мягкова — большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа. Это большая потеря для тех, кто знал выдающегося актера.

— Имя Андрея Мягкова, его глубокие, яркие работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей, — говорится в телеграмме.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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