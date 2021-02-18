Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова, похоронят актера на Троекуровском кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе театра в четверг, 18 февраля.
— Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, — уточнили в театре.
После завершения церемонии прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, передает сообщение Интерфакс.
О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.
Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».
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