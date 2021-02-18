«Мы осиротели»: Лия Ахеджакова поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове

Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

Андрей Мягков был непревзойденным оптимистом и гениальным мастером перевоплощения, с которым мало кто сравнится. Так прокомментировала уход из жизни советского и российского актера театра и кино Андрея Мягкова народная артистка РФ Лия Ахеджакова.

По ее словам, с уходом Мягкова отечественное искусство осиротело:

— Это был талантище. Мы никогда не были близки, всего лишь работали пару раз под началом Эльдара Александровича Рязанова. Но мне так жаль, что наше поколение артистов покидает этот мир. Уходят такие драгоценные люди, которым нет замены. И Андрей Васильевич был таким — любимым всеми, уникальным артистом. А как он мог перевоплощаться! Это ведь не каждому дано. Мы, наша культура, кинематограф и театр осиротели с его уходом. Светлая ему память.

Артистка призналась, что, к сожалению, давно не общалась с актером и жалеет, что теперь этого не случится никогда.

Напомним, звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Однако причину смерти пока не озвучили.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Советскому и российскому зрителю Мягков известен по картинам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж» и другим.

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