«Не знаю, как она выдержит»: Садальский посочувствовал вдове Андрея Мягкова

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Станислав Садальский, комментируя уход Андрея Мягкова, выразил сочувствие вдове актера Анастасии Вознесенской, с которой тот прожил 58 лет.

— Асенька..., я не знаю, как она выдержит, Ася… Ой, как Ася, какое горе, какое горе! — эмоционально высказался Садальский в беседе с Пятым каналом.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно в четверг, 18 февраля. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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