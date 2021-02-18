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«Совершенно нерядовой»: в Госдуме прокомментировали смерть Андрея Мягкова
Фото: kinopoisk.ru

«Совершенно нерядовой»: в Госдуме прокомментировали смерть Андрея Мягкова

Олег Сыров

Культура

Россияне не забудут актера Андрея Мягкова и будут еще очень долго смотреть фильмы с его участием. Об этом «Вечерней Москве» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

— Мы глубоко скорбим. Андрей Мягков был совершенно нерядовой человек. Он был выдающийся актер. Слава богу, что он снялся в большом количестве фильмов. Эти фильмы остались для всех нас. Люди будут их смотреть спустя много лет, — отметил депутат.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля. О причинах смерти звезди «Иронии судьбы» и «Служебного романа» пока не сообщается.

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