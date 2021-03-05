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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с коллегой из Европы
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с коллегой из Европы

Юлия Ямпольская

Общество

Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в рамках встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства рассказал, что накануне встречался с иностранцем из Европы.

По словам Пескова, встреча относится к категории личных. Он отметил, что Путин также встречается по рабочим вопросам, о которых не сообщают общественности.

— Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Помимо этого, Песков добавил, что не знает, какие эпидемические меры применялись к собеседнику главы государства.

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Дмитрий ПесковВладимир Путинвстреча
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