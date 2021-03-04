Владимир Путин поддержал участие волонтеров в политике

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Людям разных взглядов и убеждений нужно дать возможность оказаться во власти. Об этом в четверг, 4 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с волонтерами.

По его словам, это поможет подобрать подходы к решению проблем в России. Путин не против участия добровольцев в политике. Глава государства отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов.

— Поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин во время встречи с волонтерами высказался о тех, кто через интернет подталкивает подростков к суициду.

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