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Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены построили на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены построили на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Природный комплекс № 22 Митинский лесопаркКарта всех событий

Завершено строительство храмового комплекса в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Уточняется, что храм Константина и Елены сможет вместить 500 прихожан. Он расположился на холме в ландшафтном парке «Митино» на Митинской улице и стал одним из самых масштабных проектов на северо-западе столицы.

Высота храма достигает сорока трех метров, а его площадь составила более двух тысяч квадратных метров. Отмечается, что здание оборудовано лифтом для маломобильных прихожан.

В феврале в столице сдан в эксплуатацию храмовый комплекс аналогичной вместимости, построенный в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на шоссе Энтузиастов.

Оба храма возвели на пожертвования прихожан, для чего был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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Строительство храмовхрамновый храм
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