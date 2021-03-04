Восстановление живописи в церкви в центре Москвы завершили на 70 процентов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

1-й Колобовский переулок, дом 1, строение 2 Карта всех событий

Восстановление живописи в церкви Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами завершили на 70 процентов. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, в здании реставрировали кирпичную кладку стен и каменные полы. Специалисты также обновили инженерные системы и штукатурку. Церковь расположена по адресу 1-й Колобовский переулок, дом 1, строение 2.

— Старинная церковь Знамения в 1-м Колобовском переулке выполнена в стиле русского узорочья. Это настоящая жемчужина Тверского района. С 2019 года здесь продолжается комплексная реставрация. Специалисты приводят в порядок интерьеры храма, а в ближайшее время начнутся работы по фасадам и установке иконостаса. В настоящий момент мастера реставрируют сохранившуюся и воссоздают утраченную монументальную живопись, — рассказал Алексей Емельянов.

Среди фрагментов, которые планируют восстанавливать, есть такие росписи, как «Благовещение», «Вход в Иерусалим», «Введение во храм Пресвятой Богородицы» и другие. Всего в четверике и алтаре более 25 росписей. Уточняется, что реставрацию контролирует Мосгорнаследие. По данным исследователей, росписью церкви занимались живописцы села Палех в XIX веке.

— К большому сожалению, значительная часть живописи была утрачена из-за того, что храм долгое время использовался не по назначению. В ХХ веке в нем сначала находился склад, а потом лаборатория Института химической физики. К началу работ сохранившиеся росписи были в неудовлетворительном состоянии, — пояснил Алексей Емельянов.

По его словам, на первом этапе реставрации специалисты проводили срочные противоаварийные работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Музей Отечественной войны 1812 года отреставрируют