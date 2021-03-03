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Музей Отечественной войны 1812 года отреставрируют
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Музей Отечественной войны 1812 года отреставрируют

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, площадь Революции, 2/3 Карта всех событий

В Москве стартовали работы по реставрации Музея Отечественной войны 1812 года. Об этом в среду, 3 марта, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, здание входит в комплекс Государственного исторического музея и является объектом культурного наследия федерального значения. Оно построено в неорусском стиле. В ходе реставрации рабочие приведут в порядок кирпичные фасады, кровлю и гранитный цоколь. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Реставрацию здания планируется закончить в сентябре 2021 года. Во время работ москвичи и гости столицы смогут посетить музей в обычном режиме. Также планируется отреставрировать пять зданий, которые входят в комплекс музейного квартала Государственного исторического музея, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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музейреставрацияМосква
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