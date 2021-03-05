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Еще одна картина может пополнить вселенную фильмов о Гарри Поттере
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень / 2001

Еще одна картина может пополнить вселенную фильмов о Гарри Поттере

Елена Фролова

Кино

Киновселенная волшебника Гарри Поттера может пополниться еще одним фильмом. На это намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар.

Саге о мальчике со шрамом в виде молнии на лбу уже больше 20 лет. В нее входят восемь фильмов. Однако волшебный мир, о котором написала Джоан Роулинг, продолжает расти. Так, на большие экраны вышли два спин-оффа «Фантастические твари», планируется выход триквела.

При этом Роулинг не останавливается на достигнутом. Как сообщает ФАН со ссылкой на портал CinemaBlend, у «мамы» Гарри Поттера есть еще немало историй, которые могут стать частью франшизы.

Например, недавно стало известно о премьере сериала «Хогвартс» на потоковом сервисе HBO Max.

— Есть такая маленькая вещь под названием «Гарри Поттер», которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в ее историях есть много веселья и потенциала, — отметил глава WarnerMedia Джейсон Килар.

При этом пока не ясно, что из себя будет представлять новый проект. Фанаты поттерианы предполагают, что, возможно, на экраны выйдет фильм о самом волшебнике.

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