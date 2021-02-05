Звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрел всего три части фильма

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Британский актер Руперт Гринт, который сыграл роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщил, что смотрел всего три части из всей серии картин про волшебника.

— Я, наверное, видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется смотреть их с ней, — рассказал Гринт.

Отцом актер стал только в прошлом году. По словам знаменитости, ему приносят удовольствия воспоминания о съемках картины.

Комментируя информацию о возможном сериале по «Гарри Поттеру», Гринт пояснил, что проект не должен становиться непосредственным продолжением культовых картин.

— Если речь пойдет о другой группе друзей, то, думаю, это было бы интересно, — цитирует актера издание Variety.

Ранее сообщалось, что американская телекомпания HBO снимет сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Сейчас идут поиски сценариста проекта.

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