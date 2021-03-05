Россияне рассказали, блины с какой начинкой им нравятся больше всего

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В преддверии масленичной недели эксперты проанализировали, какие блины больше всего предпочитают в России и составили список предпочтений граждан страны. Данную аналитику представил сервис «Яндекс.Еда».

Начинки из мяса или рыбы пользуются большей популярностью, чем сладкие. Реже предпочитают заказывать блины с картофелем и грибами. Варианты блинов с начинками в целом популярнее обычных блинов и блинов с маслом, которые заказывают всего 5 процентов россиян, отмечает сервис.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбургечаще всего делают заказы на блины с ветчиной и сыром. При этом петербуржцы чаще других отдают предпочтение блинам с курицей, семгой и лососем. Среди сладких топпингов лидируют сгущенка, клубника и банан. Больше всего сладкие блины любят в Казани и Саратове.

Все чаще становятся популярными блины из разных видов муки, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом и многие другие, сообщают «Известия».

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