Почтовое отделение капитально отремонтируют на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москомэкспертиза согласовала проект капремонта почтового отделения в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идет об отделении, расположенном по адресу 5-й квартал, дом 24.

В здании обновят фасад, цоколь, установят современные светопрозрачные витражные конструкции и новые оконные блоки и двери. В рамках проекта также отремонтируют входную группу, служебный вход, окна загрузки и площадки разгрузки.

В обновленное почтовое отделение будет внедрен программно-аппаратный комплекс для организации обслуживания, который позволит распределять поток посетителей, управлять персоналом и собирать статистические данные.

— Для обеспечения доступа в почтовое отделение граждан различных категорий мобильности и создания комфортного и безопасного пространства, в проектной документации учтена необходимость таких мероприятия, как устройство пандуса, применение тактильной и визуальной систем информации, устройство средств визуального ориентирования и создание специального места заполнения документов недалеко от входа, — цитирует председателя комитета Валерия Леонова агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что помещения оборудуют звуковой и световой сигнализациями.

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