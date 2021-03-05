Медики перечислили пять угроз сидячего образа жизни

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Вред от сидячего образа жизни накапливается и может принести здоровью больше осложнений, чем алкоголь и курение — с таким выводом согласны многие исследователи. Для того чтобы этого избежать, необходимо больше двигаться и заниматься фитнесом.

Чем меньше времени человек проводит в сидячем положении, тем меньше риск заболеть диабетом — уровень сахара в крови вместе с холестерином становится ниже.

В свою очередь исследования, проведенные в Австралии и Британии, показали, что люди, сидящие по четыре часа и меньше в день, имеют в два раза меньше шанса заболеть гипертонией, болезнями сердца или сосудов.

Тот, кто сидит по шесть часов в день и более, рискует умереть от рака толстой кишки. Шансы вырастают на 36 процентов, сообщает «Домашний очаг».

Малое количество времени, проведенное на стуле, поможет предотвратить ожирение сердца, уточняется в исследовании специалистов Калифорнийского университета.

Наконец, данные показывают, что у женщин, которые сидят менее трех часов в день, уменьшается риск развития болезни почек на 30 процентов, среди мужчин этот показатель равен 15 процентам.

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