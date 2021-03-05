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Соучастник совершенного более 20 лет назад убийства предстанет перед судом в Москве
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Соучастник совершенного более 20 лет назад убийства предстанет перед судом в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия

В Кунцевский районный суд Москвы направлено дело Виктора Дрюнина, которого обвиняют в пособничестве в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

По данным следователей, Дрюнин был соучастником убийства, совершенного в Москве в марте 1997 года. Тогда на улице Ращупкина было найдено тело мужчины 1967 года рождения с двумя огнестрельными ранениями в области головы. Установить причастных к убийству лиц не удалось.

Дрюнин, который отбывает наказание за совершение ряда особо тяжкий преступлений на территории Забайкальского края признался, что стал соучастником преступления, которое совершил Михаил Колесников. Он рассказал, что убитый и Колесников в 90-е возглавляли преступную группировку в Чите. Однажды Колесников обнаружил пропажу крупной суммы денег и заподозрил в этом своего напарника. Дрюнин был в очень хороших отношениях с убитым, чем и воспользовался Колесников.

По договоренности с Колесниковым Дрюнин выманил его на встречу, во время которой Колесников несколько раз выстрелил ему в голову. Сам Колесников был убит в Москве в 1999 году, уголовное преследование было прекращено.

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