«Побыть в роли хозяйки»: астропсихолог посоветовал, как провести 8 Марта

Кадр из фильма «Пассажиры»

Как, с кем и каким образом провести 8 Марта, чтобы не разочароваться, можно узнать из советов астропсихолога и таролога Олеси Мезенцевой, подобранных для каждого знака зодиака.

Козерог

Девушкам лучше отметить этот день в рабочем коллективе, а придя домой, побыть в роли хозяйки.

Водолей

Лучше всего представителям этого знака подойдет веселое празднование — например, караоке и танцы.

Рыбы

Стоит попробовать что-то необычное — ужин со свечами, концерт — проявите фантазию.

Овны

Не лежите на диване, лучше позвоните подругам и отправляйтесь на шопинг.

Телец

Представителям этого знака Мезенцева советует отдохнуть от домашних дел, проведя часть дня в кровати. Закончить день можно ужином в ресторане, сообщает Пятый канал.

Близнецы

Рецепт этого дня для Близнецов прост — веселиться днем, пить с друзьями вино вечером.

Рак

Лучшим способом провести этот день для Раков, считает таролог, будет устроить домашний ужин для друзей.

Лев

Чем ярче, тем лучше — таков девиз Львов в этот праздник. Блещите и нарядом, и умом.

Девы

А вот Девам астропсихолог советует собрать близких и спокойно провести время за ужином.

Весы

У Весов все просто — побольше подарков, достойных такого знака зодиака.

Скорпион

Им сложно угодить, так что близким придется постараться, чтобы удивить Скорпионов. Или же им самим придется преподнести себе сюрприз.

Стрелец

Кому, как не Стрельцам, понимать важность свободы. Поэтому проведите этот день так, как сами пожелаете.

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