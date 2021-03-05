Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Фото: сайт администрации Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре вошел в список претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых серьезно повлияли на ход Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «МИР 24».

За время Великой Отечественной войны в Комсомольске-на-Амуре построили девять надводных кораблей, три тысячи самолетов и два парома.

— В период войны мы не только производили промышленную продукцию, но и ударными темпами строили предприятия, которые делали продукцию для фронта и для победы, — отметил глава города Александр Жорник.

Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре «промышленным центром Дальнего Востока, городом людей заслуженных, выполняющих задания страны на основных направлениях».

Источник: «МИР 24»

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