Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
Комсомольск-на-Амуре вошел в список претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых серьезно повлияли на ход Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «МИР 24».
За время Великой Отечественной войны в Комсомольске-на-Амуре построили девять надводных кораблей, три тысячи самолетов и два парома.
— В период войны мы не только производили промышленную продукцию, но и ударными темпами строили предприятия, которые делали продукцию для фронта и для победы, — отметил глава города Александр Жорник.
Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре «промышленным центром Дальнего Востока, городом людей заслуженных, выполняющих задания страны на основных направлениях».
Источник: «МИР 24»
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