Финансист объяснил, что опыт кризисов прошлых лет помог РФ поддержать экономику

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Россия переносит кризис лучше, чем другие страны мира. По мнению руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, это происходит по определенным причинам. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По словам экспертов института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) сложившаяся ситуация является уникальной в новейшей истории нашей страны. Авторы исследования Росстата сравнили падение российского Внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году. По сравнению с падением мирового ВВП на 3,5 процента, в России этот показатель составил 3,1 процента.

Аналитики считают, что «в первый раз за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, при том что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен». Результаты аналитического исследования объяснил Константин Ордов, который отметил, что в первую очередь выступают общемировые данные по падению ВВП на 2020 год.

— По сравнению с другими крупными странами экономика Российской Федерации выглядела более чем достойно. Еще один важный показатель, убеждающий нас в правильности исследования ВШЭ, заключается в уровне падения. Кроме Китая, все остальные страны продемонстрировали во втором квартале прошлого года самое глубокое падение ВВП, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что внутренний валовый продукт США снизился на 33 процента, Европейского союза — почти на 40 процентов, Великобритании — на 60 процентов. Глубина падения была в разы больше, чем в России, ВВП которой в этот же период показывал падение всего на десять процентов в соотношении с аналогичным периодом 2019 года.

По мнению эксперта, нашей стране удалось достичь этого благодаря опыту кризисов прошлых лет. Константин Ордов пояснил, что пандемия привела бы к большим последствиям, если бы российское правительство не оказывало меры поддержки населению и бизнесу.

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