«Менять генетический код»: эксперт дал совет по борьбе с кризисом в экономике

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О том, как можно преодолеть экономический кризис, рассказал директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Об этом сообщил НСН.

— Для начала нужно взять курс на смену генетического кода нашей экономики. Реформы должны идти и по линии перезагрузки основных инструментов развития – это налоговая система, финансовая, денежно-кредитная политика. И по линии административного давления на бизнес. Два или три раза в истории России такие кардинальные шаги удавалось реализовать, — отметил Антон Свириденко.

В качестве примера он привел реформы Столыпина и новую экономическую политику, проводившуюся в 1920-е годы. Сюда же он отнес реформы, которые были в конце перестройки.

— Они должны были стать пересмотром экономической стратегии, но этого не случилось. Нам, повторюсь, срочно необходимо менять генетический код экономики РФ, выделить блок развития на уровне правительства, который займется исключительно пересмотром вот этих генеральных условий: налоговой политики, денежно-кредитной политики, — добавил эксперт.

Также, по его мнению, подобный блок развития обратит внимание на построение моделей роста в приоритетных секторах.

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