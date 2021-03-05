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Сергей Безруков поздравит пассажиров «Аэроэкспресса» с 8 Марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Безруков поздравит пассажиров «Аэроэкспресса» с 8 Марта

Елизавета Борисова

Общество

В период праздничных выходных пассажиров «Аэроэкспресс» поздравит народный артист России Сергей Безруков. Голос актера театра и кино зазвучит в поездах всех направлений и поздравит женщин с 8 Марта.

— Кроме того, почувствовать праздник поможет фоновая музыка в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах, — отметила глава пресс-службы «Аэроэкспресс» Наталья Саксонина.

Транспортная компания заявила, что до 15 марта поездка в аэропорт и обратно может стать выгодной благодаря праздничному тарифу «Для двоих». Цена поездки для двоих пассажиров в аэропорт и обратно по тарифу составит 1300 рублей, сообщает официальный сайт «Аэроэкспресса».

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