Пассажиропоток крупных аэропортов России снизился на 31 процент в феврале

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Пассажиропоток крупнейших аэропортов России упал на 31 процент в феврале по сравнению с этим же периодом 2020 года. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в Международной ассоциации аэропортов (МАА).

В ассоциации добавили, что в феврале 2020 года еще не были приняты масштабные ограничения, связанные с пандемией.

О показателях динамики по международным и внутренним перевозкам не сообщили. Однако в ММА отметили, что основополагающим фактором спада до сих пор остается незначительный пассажиропоток на международных воздушных линиях.

Ранее стало известно, что пассажиропоток крупных аэропортов страны в январе упал на 33 процента. А трафик на внутренних воздушных линиях, по данным МАА, сократился только на четыре процента. Однако перевозки по зарубежным маршрутам снизились на 85 процентов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Интерфакс.

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