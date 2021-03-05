Эксперт заявил, что экскурсии составят конкуренцию пляжному отдыху летом в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Экскурсионные путешествия могут составить конкуренцию пляжному отдыху этим летом в России. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, многие россияне хотят отправиться в крупные города на отдых грядущим летом. Так, москвичи собираются в Санкт-Петербург, а жители регионов — в столицу. Он отметил, что культурно-познавательный туризм в 2021 году станет одним из серьезных трендов. Он вполне составит конкуренцию пляжному отдыху.

— Емкости Краснодарского края и Крыма в прошлом году были плотно заполнены. Если в этом году в городах будут открыты музеи и другие подобные места, спрос будет очень хорошим, поскольку туристам интересно попробовать новое, — цитирует слова Игнатьева Интерфакс.

Игнатьев добавил, что, по прогнозам, стоимость проживания в гостиницах крупных городов подниматься не будет.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова откроют границы для иностранных туристов, включая граждан России.

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