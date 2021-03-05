Границы для россиян откроет еще один популярный курорт

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Сейшельские острова откроют границы для иностранных туристов, включая граждан России. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонде.

Он также выразил надежду на то, что экономика получит передышку. По его словам, спрос на отдых есть во всем мире, а Сейшельские острова рассматривают многие туристы.

С 25 марта будут открыты границы курорта для всех стран, кроме Южной Африки. Условием для въезда в страну станет отрицательный ПЦР тест на коронавирус, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт, передает Seychelles News Angecy.

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