«Выпивает женщину до дна»: сексолог рассказала, как распознать абьюзера

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Информацию о случаях жестокого обращения мужчин в отношении своих жен или детей все чаще можно встретить в СМИ. Каждая женщина не застрахована от встречи с абьюзером. Как определить такого человека в самом начале отношений, сексолог Александра Миллер рассказала ФАН.

— В целом абьюзера распознать несложно. Это человек, который будет гнобить вас прямо или косвенно, питаясь вашей энергией. Он знает один-единственный путь взаимодействия: обесценить ближнего и возвыситься в собственных глазах, — подчеркнула эксперт.

По словам эксперта, такой человек, который стремится доминировать над другими, является пустым внутри: у него низкая самооценка, что он компенсирует с помощью унижения близких людей. В первую очередь абьюзер в начале встречи или разговора укажет, что с его половинкой или собеседником опять что-то не так. Сексолог сравнила такой тип мужчин с энергетическими вампирами.

— С ними душно, воздух отравляется по мере взаимодействия. Могут возникнуть даже такие симптомы, как тошнота, головная боль, головокружение или панические атаки, — добавила Александра Миллер.

Она также посоветовала бежать от таких мужчин, потому что после общения с ними на психологическое восстановление понадобится слишком много времени.

— Абьюзеры выпивают женщину до дна, вселяют в нее столько комплексов, что в страшном сне не снилось, — рассказала эксперт.

Если вторая половинка решает уйти от такого мужчины, то ей придется в судебном порядке договариваться с ним о совместной опеке над детьми (если они есть) и следовать установленному соглашению. Однако не стоит недооценивать этот вид людей, так как они могут использовать хитрый и привычный для них ход: сначала показать себя с хорошей стороны, а потом нанести психологический вред. Поэтому сексолог советует установить четкие границы в общении с абьюзером.

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