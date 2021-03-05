«Пусть вся страна танцует»: Жириновский призвал возродить балы в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Политик Владимир Жириновский заявил, что по всей России нужно возродить проведение балов. Об этом он сообщил в Колонном зале Дома Союзов, передает НСН.

Там состоялся бал «Мелодия весны», приуроченный к празднованию Международного женского дня.

— Такие мероприятия должны идти по всей стране. Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь у нас есть. Властям нужно набраться сил и сказать: «Откройте все залы». Впереди три дня праздников: суббота, воскресенье и понедельник. Пусть вся страна танцует! — высказал свое мнение Владимир Жириновский.

При этом уточняется, что накануне Дня святого Валентина политик призвал супругов спать отдельно друг от друга, желательно на разных кроватях или в комнатах, чтобы они успели соскучиться. Еще лучше, если это будет в разных квартирах по соседству.

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