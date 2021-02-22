Жириновский предложил ограничить лишний вес чиновников

Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти должно стимулировать граждан вести здоровый образ жизни, поэтому следует ввести в России предельные весовые параметры для государственных служащих. С таким предложением в воскресенье, 21 февраля, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как указал политик, лишний вес является одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности у пожилых людей, поэтому государство должно поощрять граждан к здоровому образу жизни.

В качестве одного из направлений такой политики Жириновский предложил ввести предельно допустимый вес для лиц, занимающих должности на государственной и муниципальной службе — «условно, 100 кг».

В этом случае у чиновников будет два варианта: поддерживать физическую форму, чтобы остаться на государственной службе, либо искать работу в другой сфере.

При этом Жириновский выступил против «стандартов для остальных граждан», хотя и предложил медикам объявлять «здоровые параметры тела» в качестве ориентиров. Лидер ЛДПР подчеркнул в своем Telegram-канале, что при лишнем весе « здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья».

Ранее диетологи рассказали про опасность лишнего веса и назвали простой способ похудеть.

Читайте также: Названы продукты, от которых следует отказаться худеющим