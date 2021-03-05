Врач объяснил, почему женский иммунитет сильнее мужского

Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женский гормон эстроген снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Благодаря этому гормону в целом у женщин иммунитет сильнее, чем у мужчин. Он напомнил, что иммунитет бывает двух видов: приобретенный и врожденный.

— При любой инфекции падение антител – это нормально главное, чтобы работали клетки памяти. Чтобы развился приобретенный иммунитет, должны пройти дни и недели, а бактерии и вирусы размножаются 15-20 минут. Если бы у нас не было врожденного иммунитета, они бы нас убили, — отметил врач.

Он напомнил, что женщины живут дольше, они выносливее мужчин, Мясников считает, что это заложено природой, потому что ей нужно растить детей. Эволюционно врожденный иммунитет у женщин сильнее, чем у мужчин, но и такой иммунитет можно тренировать.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Диетолог назвала самые опасные для женщин продукты