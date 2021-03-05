Аналитики рассказали о лучших достопримечательностях России

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В России провели исследование, какие достопримечательности больше всего привлекают россиян. В опросе участвовало 1258 человек, сообщает Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований.

На первом месте оказалась долина гейзеров на Камчатке. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, солевые кристаллы которого являются лечебными. Третью позицию занял горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. Замыкают пятерку Ленские столбы в Якутии и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии.

Далее в рейтинге расположились Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум, написали в РИА Новости.

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