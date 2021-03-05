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Народный календарь. Почему важно провести уборку 6 марта
Фото: «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Почему важно провести уборку 6 марта

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре эта суббота,6 марта, получила название Тимофей-весновей. Православные христиане в этот день вспоминали преподобного Тимофея, который жил в отшельничестве и мог исцелять больных.

По славянской традиции в начале весны люди обязательно наводили порядки в доме, выбрасывали все сломанные и ненужные вещи. Люди верили, что тщательная уборка избавит их дом от накопившейся за зиму негативной энергии, а его жителей избавит от несчастий. Согласно приметам, в этот день нельзя употреблять алкоголь.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему важно провести уборку 6 марта

Считалось, что если в этот день на улице тепло, то весна будет ранней. Люди верили, что в этот день в березах и кленах начиналось движение сока.

6 марта отмечаются Международный день зубного врача и Национальный день замороженных пищевых продуктов в США.

122 года назад немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. 96 лет назад вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

В этот день родились итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, писатели Габриель Гарсиа Маркес Михаил Жванецкий и Фазиль Искандер, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Именины отмечают Тимофей, Григорий, Даниил, Александр, Константин, Георгий, Павел, Ольга.

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