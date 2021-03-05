Москвичам рассказали, куда обратиться при обнаружении разрушения дорожного полотна

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Жители столицы при обнаружении локального разрушения дорожного полотна могут обратиться в Единый диспетчерский центр. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Обнаружив проблему, нужно позвонить по телефону +7 (495) 539-53-53. Вам ответят сотрудники Единого диспетчерского центра.

Также горожане могут оставить заявку на портале «Наш город» или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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