Диетолог усомнилась в пользе употребления воды с лимоном

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Мнение о том, что вода с лимоном помогает избавиться от лишнего веса, прокомментировала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Об этом сообщил «Царьград».

Так, врач утверждает, что эффект от данного напитка значительно преувеличен. Он не помогает похудеть. По крайней мере, он не приносит больше пользы, чем обычная вода.

— Да, там есть чуть-чуть витамина C. Напиток хорош тем, что воду пить вкуснее. Вместо лимона можно, например, использовать любую ягоду, — добавила Альбина Комиссарова.

Однако существует мнение, что если пить натощак воду с лимоном, то из организма будут выводиться токсины, улучшатся пищеварение, кожа и состояние иммунной системы. Также некоторые эксперты утверждают, что данный напиток дает определенную защиту от образования раковых клеток.

По мнению Альбины Комиссаровой, здоровье вода с лимоном не поправит, однако нанести некоторый вред все-таки может. Например, ее употребление может спровоцировать эрозию эмали зубов.

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