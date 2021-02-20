Диетолог Бурлакова рассказала, как легко похудеть к весне

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Людям, мечтающим похудеть к весне, в первую очередь нужно следить за потреблением достаточного количества воды, так как при ее недостатке организм запасает дополнительные жировые клетки в качестве источника жидкости. Об этом диетолог и терапевт Ольга Бурлакова рассказала NEWS.ru.

По ее словам, на один килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров воды. Для того чтобы она лучше усваивалась, нужно добавить в нее лимонный сок и слегка подогреть. Эксперт посоветовала пить этот напиток только до еды или во время приема пищи. Иначе жидкость разбавит желудочный сок, что негативно скажется на пищеварительном процессе.

Также диетолог посоветовала исключить из рациона дрожжевой хлеб. Современные производители зачастую изготавливают свой продукт из ненатуральной закваски, которая вызывает рост условно патогенной микрофлоры. Из-за этого у человека могут образовываться отеки и вздутия. Не стоит злоупотреблять молочной продукцией. С возрастом она плохо усваивается и увеличивает нагрузку на работу почек. Заменить коровье молоко можно растительным, например кокосовым или миндальным.

Для похудения также следует снизить количество потребляемого животного белка, особенно мяса.

— Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице, — рассказала Ольга Бурлакова.

В результате улучшается состояние кишечника и нормализуется пищеварение. Важно помнить о фруктах и овощах, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. В салаты можно добавлять нерафинированное масло. На орехи, сухофрукты и злаковые батончики можно заменить перекусы в виде пирожных, шоколада и печенья. Однако на упаковках злаковых батончиков лучше читать состав, в котором не должно быть красителей и сухого молока.

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