Составлен рейтинг регионов с наименее и наиболее доступной ипотекой на жилье

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Центральный банк России провел анализ среднего размера ставок по ипотеке за январь 2021 года. По итогам исследования были названы регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Как сообщил телеканал «360», возглавила рейтинг Чеченская Республика, где показатель достиг 8,06 процента годовых.

Не менее значительные данные оказались в Ингушетии (8 процентов) и Туве (7,99 процента). Дорогая ипотека была зафиксирована в Севастополе. Здесь значение находится на уровне 7,9 процента. Среди недоступных кредитов на жилье оказались также Иркутская (7,62 процента) и Новгородская (7,59 процента) области. Высокие ставки оказались в Ханты-Мансийском автономном округе (7,55 процента), в Кемеровской (7,54 процента) и Омской (7,53 процента) областях.

При этом наименьшие значения показали Чукотский автономный округ — 4,98 процента, Приморский край — 5,89 процента, а также Якутия — 5,94 процента. Чуть большую ставку, но все же среди низких показателей, продемонстрировали Республика Бурятия и Магаданская область — по 6,17 процента.

Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге размер ставки по кредиту на жилье достиг 7,34 и 7,21 процента соответственно.

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